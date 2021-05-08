就像爵士前鋒波達諾維奇賽後所說，「今晚我出手的每一個球，我都感覺會進！」他的手感就是這麼火燙！波達諾維奇8日全場投23中16，含三分球投11中8，攻下本季新高48分，帶領爵士127比120砸碎金塊，繼續穩居聯盟與西區龍頭。

波達諾維奇成為自從「郵差」卡爾馬龍1998年4月8日轟下56分之後，在例行賽單場得分最高的爵士球員，投進8顆三分球也追平爵士隊史紀錄，「我只是在季後賽即將來臨前夕，在正確的時間保持正確的心態，今晚是非常關鍵的勝利。」

畢竟爵士能在少了米契爾、康利兩名後場大將的劣勢當中，持續保住聯盟與西區龍頭地位，關鍵就是波達諾維奇的火力全開，今天除了波達諾維奇，爵士板凳暴徒克拉克生也有21分進帳，戈貝爾14分、9籃板，尼恩13分，英格利斯10分。

金塊則以麥克波特31分最高，約基奇也拿24分、13助攻與9籃板的準大三元，米爾沙普19分，瑞弗斯18分，儘管西區排名跌到第4，不過金塊應可保住季後賽首輪主場優勢，畢竟西區第5的獨行俠，跟金塊還有5場勝差，想要追上不太可能。

(中時 )