國民黨南投縣婦工會總會長馬文君請婆婆媽媽們站出來支持公投過關「擋萊豬」，不用為家人的食安煩惱。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

母親節前夕，國民黨南投縣黨部，8日於埔里第3市場舉行「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」宣傳曁母親節全國同步發放康乃馨活動，婦工會總會長馬文君強調，「送給母親最實在的禮物，就是「擋萊豬」請婆婆媽媽們站出來支持公投過關，不用為家人的食安煩惱。

國民黨南投縣婦工會總會長馬文君表示，母親節前希望中選會盡快公布反萊豬、公投綁大選2項公投案合格率，國民黨對守護食安與民主的2項公投案皆具極高信心，反萊豬公投正式成案等同對於食安的承諾，相信這將是今年母親節前夕獻給母親們的最好禮物。

國民黨表示，蔡政府倉促且盲目地進口萊豬，不僅沒有對民眾進行充分溝通，亦沒有提出合宜合理的配套措施，甚至不能明文禁止萊豬進入校園、軍隊；雖然教育部第一時間發函各級學校，要求「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」。

國民黨指，其聲稱使用具CAS優良標章國產豬肉的國防部，一再強調國軍伙食採購本土豬肉到2022年底，「沒有美豬問題」，日前卻被踢爆包裝標示根本裡外不一，質疑早就使用美豬。蔡政府雖喊台灣豬優先，卻不敢將禁止萊豬相關規定明文入法，學生、國軍、警消膳食皆不使用美豬的承諾，是否也都只是在玩文字遊戲？

國民黨表示，「拒吞萊豬」國民黨會透過實際行動持續宣講，讓民眾可以在828勇敢、安心出門投票，讓公投重新綁大選，讓萊豬不能上餐，捍衛食安的決心，只能透過公投展現。

國民黨8日上午10點同步於全國22縣市辦理「寵愛媽咪暨828公投日」，選定22個最貼近民意的菜市場發放康乃馨花束，不僅要表達對母親的支持祝福，強力宣傳828公投日重要性。將透過2項公投展現「反萊豬、挺國產豬」捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。

(中時 )