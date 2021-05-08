母親節前夕，國民黨南投縣黨部，8日於埔里第3市場舉行「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」宣傳曁母親節全國同步發放康乃馨活動，婦工會總會長馬文君強調，「送給母親最實在的禮物，就是「擋萊豬」請婆婆媽媽們站出來支持公投過關，不用為家人的食安煩惱。
國民黨南投縣婦工會總會長馬文君表示，母親節前希望中選會盡快公布反萊豬、公投綁大選2項公投案合格率，國民黨對守護食安與民主的2項公投案皆具極高信心，反萊豬公投正式成案等同對於食安的承諾，相信這將是今年母親節前夕獻給母親們的最好禮物。
國民黨表示，蔡政府倉促且盲目地進口萊豬，不僅沒有對民眾進行充分溝通，亦沒有提出合宜合理的配套措施，甚至不能明文禁止萊豬進入校園、軍隊；雖然教育部第一時間發函各級學校，要求「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」。
國民黨指，其聲稱使用具CAS優良標章國產豬肉的國防部，一再強調國軍伙食採購本土豬肉到2022年底，「沒有美豬問題」，日前卻被踢爆包裝標示根本裡外不一，質疑早就使用美豬。蔡政府雖喊台灣豬優先，卻不敢將禁止萊豬相關規定明文入法，學生、國軍、警消膳食皆不使用美豬的承諾，是否也都只是在玩文字遊戲？
國民黨表示，「拒吞萊豬」國民黨會透過實際行動持續宣講，讓民眾可以在828勇敢、安心出門投票，讓公投重新綁大選，讓萊豬不能上餐，捍衛食安的決心，只能透過公投展現。
國民黨8日上午10點同步於全國22縣市辦理「寵愛媽咪暨828公投日」，選定22個最貼近民意的菜市場發放康乃馨花束，不僅要表達對母親的支持祝福，強力宣傳828公投日重要性。將透過2項公投展現「反萊豬、挺國產豬」捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。
(中時 )
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