台北市的酒後肇事件數連續三年都是六都最低，綠委鄭運鵬卻批評，這是因台北大眾運輸系統完善，甚至說出「喝酒後搭上大眾運輸，就不會酒駕，也不會有酒駕肇事」，反遭民眾黨發言人楊寶楨打臉，稱桃園市酒駕、A1事故、酒駕撞死在六都居冠。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇也批評，高雄也有捷運，但酒駕肇事件數也是台北市的兩倍以上，請問鄭運鵬不談高雄市的理由是什麼？

陳思宇昨（7日）在臉書發文表示，有一位民進黨的朋友因為酒駕的數字減少而點名柯文哲「不是他們黨主席特別厲害」，以為這次終於找到攻擊點了。還是說明一下好了：鄭運鵬是這麼說的，台北市的數字絕對不是台北市長柯文哲特別厲害，喝酒後搭上大眾運輸，就不會酒駕，也不會有酒駕肇事，言下之意表示台北市是因為大眾運輸比較發達，才能在遏止酒駕上達到更好的成效。

陳思宇說，她想請問鄭運鵬，在用這種粗糙的數據攻擊以前，是真的有好好做過功課還是只是純粹的帶風向？僅僅只用大眾運輸比較發達一句話就想要證明台北市長無能，是不是太奇怪了？鄭運鵬沒有告訴大家到底大眾運輸要發達到什麼程度才合理，甚至沒有告訴大家其他縣市的酒駕比例與大眾運輸發達程度是不是真的呈正相關，這樣的攻擊根本談不上貫徹民代的職責監督，只是例行性的民進黨口水戰。

陳思宇強調，就算真的跳入鄭運鵬的邏輯，那就來比較同樣擁有捷運、通車已13年的高雄市，每十萬人的酒駕肇事件數也是台北市的兩倍以上，在同樣擁有發達大眾運輸系統的情況下擁有這麼顯著的差距，她想請問鄭運鵬不談高雄市的理由是什麼？

陳思宇感嘆，在台灣無論是哪個縣市如果酒駕的案件數降低，那大家都應該給予掌聲，甚至互相砥礪跟進，怎麼還會因為北市酒駕案件從2018-2020年一直維持六都最少，而去攻擊北市呢？又怎麼會明明同黨籍，總統蔡英文一邊下令政府嚴查酒駕，鄭運鵬卻一邊政治化抹煞努力降低酒駕的台北市呢？杜絕酒駕愛台灣還分顏色嗎？

但對於自己的言論遭到批評，鄭運鵬今（8日）又在臉書發文表示，其實，只要是政策有意改善各項事故發生，大家都給予祝福鼓勵，只是有些人喜歡去詆毀其他地方政府，來突顯自己好棒棒，他是對這種心態不以為然。

鄭運鵬指出，提供點交通數據給大家參考，以酒駕事故的去年和前年比較，桃園市的增加幅度（+7%）是低於台北市的（+28%），友黨可以自己思考看看為什麼。（整體而言，各地的各種交通事故數字是下降的）台北市整體絕對數字長期一定低於其他五都，這和大眾運輸系統有絕對的關係，不管從學術和實務上見解都一樣。

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(中時新聞網)