桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦8日宣布提早啟動登革熱防治工作，除在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，呼籲全市動起來。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦率眾祈禱平安。(蔡依珍攝)

桃園去年夏天爆發本土登革熱疫情，確診人數一度冠全台，尤其桃園區長安里有群聚，桃園市長鄭文燦8日特別到長安里宣布提早啟動登革熱防治工作，在350里設置3500個誘卵桶，他也親示範「巡、倒、清、刷」，果真發現路邊廢輪胎、廟宇盆栽盤都積滿水，強調每年疫情狀況不同、熱區也不一樣，呼籲全市動起來。

鄭文燦說，去年桃園爆發本土登革熱疫情，總計通報314例個案，確診30例，其中23例為社區傳播的本土登革熱個案，所幸市府率先設立社區篩檢站來確定傳播模式及熱區，並動員環保志工展開全市大消毒、清除積水容器等環境整頓工作，總計動員逾9萬人次、清除1.4萬個積水容器，有效收斂病媒蚊傳播鏈，成功防堵登革熱疫情擴散。

鄭文燦說，桃園位處國境大門，與全年都有登革熱疫情的東南亞各國往來密切，台灣的登革熱病例也多來自東南亞，今年全國登革熱境外移入確診個案已有5例，其中1例為桃園的醫療院所主動發現通報，所幸未在社區傳播，另3例於病毒血症期間，曾因居家檢疫及就醫需求在桃園停留，疫情風險相對較高，提早啟動登革熱防治作業刻不容緩，希望有更好的防疫成效。

「每年的疫情狀況不同、熱區也不一樣！」鄭文燦說，市府去年8月開始與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心合作，以誘卵桶監測環境病媒蚊指數，一旦發現陽性率達6成且卵數超過500顆時，立即啟動孳生源清除或緊急性化學噴藥防治措施，精準防疫有效阻絕登革熱的傳播風險，也避免產生抗藥性，今年3月起也在全市350里設置3500個誘卵桶，持續監測防堵疫情。

(中時 )