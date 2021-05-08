國台辦今日上午以發言人朱鳳蓮名義連發2則「答記者問」，以此宣稱外交部長吳釗燮以及民進黨「謀獨」，並皆以「台獨是絕路」作結論，砲火相當猛烈。

國台辦今日上午的第一則「答記者問」的題目為「問：台中央社有關報導謊稱澳洲有關政要近日表態支持吳釗燮的台獨言論，對此有何評論？」

朱鳳蓮的答覆表示，「民進黨當局和吳釗燮之流為謀獨，採用各種卑劣手段製造假新聞，欺世惑眾，令人不齒。我想強調的是，台獨是絕路，無論以什麼方式、玩弄什麼伎倆都不可能得逞。」

隨後，國台辦又再發布另一則答問，問題為「台陸委會近日誣稱香港特區政府擬立法打擊虛假訊息的做法是『打壓言論自由』和『政治打壓』，對此有何評論？」

朱鳳蓮應詢稱，「民進黨當局對香港特區政府的正當做法說三道四，是典型的賊喊捉賊，事實證明，民進黨當局為一黨私利，長期操控媒體、豢養網軍、打擊異己、鉗制輿論，編織謊言欺騙民眾，大肆製造『綠色恐怖』與『寒蟬效應』。」

她又批，「他們打著所謂『民主』『自由』的幌子插手香港事務，惡意攻擊，實質是亂港謀獨」。

(旺報 )