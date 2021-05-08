新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小今（8日）舉辦「109學年度學校暨社區聯合運動會」，用運動會、趣味競賽等方式跟家長以及社區共同歡度創校108週年，今年在校友會謝銘洋理事長奔走撮合下，全校師生每人收到了一件因少子化影響即將停售的「復刻版運動服」，對校史文化保存深具意義。

同時知名企業「亞尼克菓子工房」提供當場貴賓焦糖奶油夾心禮盒及「順開科技股份有限公司」贊助運動會學生每人一瓶生活運動飲料，今天活動遵循市府防疫政策「實名制、戴口罩、不飲食」讓所有參與活動的大人小孩度過一個安全又開心的上午。

萬里國小校長莊朝欽說：「復刻版運動服」延續萬里國小108年經典文化，是對涓滴歷史的保留。少子化讓廠商礙於成本考量，不再販售本校運動服，我們重新調整材質與現代元素結合，除了留下歷久彌新的一面，新的排汗鋪棉材質也更適宜現代學生課程操作時的需求，利用運動會致贈給師生每人一件，希望傳承本校良好的校園文化氛圍，也提醒和影響學生對自我和對學校的認同。

萬里國小家長會會長童美月表示：「感謝學校，今天校慶的各項活動可以看出學校辦學的用心，為了讓學生學習到更多課外知識，在課後或寒暑假間引進各種營隊教授學生各種專業技能，讓萬里國小學生在文學、音樂、美術及運動方面比他校學生有更高的造詣。」

由於適逢母親節前夕，校方也特別安排「感恩情、種心田、圈幸福」親子體驗課程，活動中家長能從旁引導及鼓勵孩子製作造型獨特的鑰匙圈，透過串起特殊種子，讓學生體會母親的愛。參加活動的家長莊郁慧表示：不少家庭平時少有親子互動與遊戲時間，透過此次活動規劃讓親子們有同樂的時光，增加親子話題及互動機會，我和孩子都相當開心。

萬里國小首重學生「品德教育」，今日到校家長及來賓對於學生整體團隊合作精神及個人禮貌讚嘆有加，學務主任蘇廉舒說：「『品德是教育的基礎』，學校以每月一主題方式將品德教育積極落實在課程及實際生活中，讓我們的孩子學會公德心、同理心，能夠設身處地為他人著想。」

(中時 )