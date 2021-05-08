國民黨自2016年敗選至今，政黨支持度始終維持在2成左右，一直沒有明顯上收的趨勢；反觀新北市市長侯友宜，在各大民調呈現「無人能敵」態勢，讓各界關注侯會否參選2024年總統大位？對此，政治大學政治系副教授、選舉研究中心副研究員俞振華預測「不會」，因為有高雄市前市長韓國瑜被罷免的血淋淋例子，沒有任何政治人物會願步上其後塵。

俞振華今日（8）接受香港媒體《中評社》訪問表示，目前在野黨首長以台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕三人最受矚目。其中柯是「自走砲」，幾乎什麼議題都要砲打中央，而侯、盧則專攻民生議題為主，且不會處處與中央對幹，像侯特別關注防疫、盧特別緊抓空污。

針對長期雄霸民調冠軍的侯友宜，會否角逐2024年總統大位？俞振華直言，有韓國瑜被罷免的血淋淋例子在前，民眾對選上後馬上就要選總統的政治人物非常感冒，若侯2022年連任後過半年又投入黨內總統初選，完全就是步韓的後塵，無論侯的聲望多高都無益，他看不出有哪個政治人物會這麼做。

俞振華進一步指出，唯一可能的就是侯友宜宣布2022年不連任新北市長，但若新北市被民進黨拿走，侯恐怕2024年會選不下去；此外，侯若選黨主席，還可能名正言順為黨要攻總統大位、放棄新北市長，但從侯與國民黨保持距離的狀態來看，根本看不出侯要為國民黨贏回政權而要放棄新北的正當性。

(中時新聞網)