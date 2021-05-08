高雄市經發局長廖泰翔（左2）親自走訪市場了解需求。圖為阿蓮公有市場。（柯宗緯翻攝）

經濟部因應新冠肺炎疫情衝擊，去年編列全台公有市場、列管夜市環境，高市經發局積極爭取預算，今年共核定8處，中央補助與地方自籌合計經費達2379萬元，預計2022年6月底前完成。經發局強調，未來要逐步進行有感菜市仔修繕，讓消費者有感，歡迎大家來迺菜市仔。

經發局指出，經濟部2020年起編列全台公有市場及列管夜市設施改善預算共3.95億元，市府積極與市場管理單位合作爭取，今年4月28日獲核定8處市集經費，將用於改善排水溝、攤台、通道地磚、屋頂浪板、照明、通風、廁所等讓消費者最有感的硬體設施。

旗后觀光市場自治會長陳清雄指出，旗后市場為帆船型造型鋼骨結構建物，不僅深具地域特色、更是遊客打卡地標，但內部空間狹長導致通風不良且照明昏暗，加上線路老舊且凌亂造成攤商與遊客不便，有賴經發局積極協助並爭取相關補助經費，確保消費者與攤商安全，營造更優質的消費環境。

橋頭市場自治會長張林玉霞表示，市場營業時間為下午2時至6時，但因嚴重西曬影響民眾消費意願，且市場屬於鋼骨浪板構件，在高雄豔陽長期照射下，不僅讓市場內異常悶熱，熱漲冷縮造成遮蔽帆布破裂有間隙更在雨天時導致多處漏水，因此在經發局輔導下積極爭取修繕補助，盼透過環境改善吸引更多顧客回流。

經發局長廖泰翔強調，市長陳其邁非常重視基層民眾的聲音，尤其關注傳統市場的環境改善問題，並指示經發局將市場修繕列為首要任務。從市區到縣區他也已陸續走訪數十個傳統市場，後續也將持續走訪，與管理單位密切溝通，盡速規畫相關有感修繕工作期程。

廖泰翔表示，除爭取經濟部補助外，經發局今年亦自行編列經費，將全面檢視本市傳統市場設施，針對市場招牌、停車空間、漏水、照明、清潔、水溝蓋、公廁、攤招明亮度及入口意象等問題規畫「有感改善工程」，提供市民與遊客更衛生、安全、明亮的消費環境。

(中時 )