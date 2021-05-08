洛杉磯雙雄在8日的內戰，天使全軍敲出13支安打，以9-2痛打道奇，終止近來的5連敗。天使近況很糟，過去15戰輸掉11場，在美聯西區墊底。他們還爭議性地釋出傳奇球星普侯斯(Albert Pujols)，其中一個原因是大谷翔平占據主要的DH位置(指定打擊)，並且極為優秀。普侯斯的攻擊指數僅為0.622，低於聯盟平均的0.705，大谷則是全隊第二高的0.977。

天使在第2局、第6局各攻下4分，大谷兩度敲出1打點的二壘打，第6局他碰上有名的表情包投手喬凱利(Joe Kelly)。喬凱利兩好球時投出外角變速球，大谷彎曲上身追打，他拉回的力道非常大，球一路飛去撞到外野圍牆，只差一點高度就是全壘打了。

大谷後頭的卓奧特(Mike Trout)擊出罕見的三壘打，一樣是抓到喬凱利偏低的變速球，這一球是左外野平飛安打，但是左外野手普拉克(AJ Pollock)衝刺中接球失敗，試圖緊急折返的時候疑似拉傷大腿，大谷輕鬆回本壘得分，卓奧特一路衝上三壘。倒楣的普拉克和投手喬凱利一起退場。

天使的佛萊徹(David Fletcher)單場3安3打點，大谷5打數2安打、2打點，卓奧特4打數2安打。這3人就是天使打線的前3棒，也是他們最強的組合拳。卓奧特暫居打擊王(0.380)，大谷暫居全壘打王(10轟)。

卓奧特很訝異球隊釋出普侯斯，同時感謝他有機會親眼見證普侯斯的名人堂旅程。普侯斯從紅雀轉到天使，他的第500轟、第600轟、第3000支安打都是在這裡出爐，很遺憾他要以這種方式告別球隊。

(中時新聞網)