「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館。（謝佳潾攝）

「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館。（謝佳潾攝）

「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館。（謝佳潾攝）

「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館。（謝佳潾攝）

「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館。（謝佳潾攝）

「屏東原百貨」8日盛大開幕，它不僅位在勝利星村創意生活區核心區，更是由6棟別具特色的歷史建築組成6大主題館，結合生活創意、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩等，完美展現屏東原民特色，也創造出屏東土地獨特品牌。

屏縣府指出，原百貨的6大主題館分別為「原童milingmilinan」、「原音senay」、「原織tjemenun」、「原家qinaciljai」、「原食kanu」及「原聚bulay」，結合生活創意、選物平台、家具策展、甜點手作、展覽策畫、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩、旅遊遊程等，藉此串連原鄉業者，建構專屬屏東原民特色商品行銷網絡，並推廣在地原鄉生活美學。

原住處長顏成仁表示，原百貨希望打造成全齡可逛的原鄉產業地標，透過6大主題館舍，讓喜愛原民文化或想體驗新事物的民眾，來原百貨感受原鄉的熱情活力，逐漸推動「前店－後場」的在地創生，並期許未來原百貨能成為遊客的中介站，透過這6扇門認識屏東原民各式文化，進而深入部落了解原民生活。

原百貨搭配母親節，特別規畫整整2天的活動，包括風土選物市集、大樹下音樂會、山那邊與村之間故事特展，以及免費的「原來如此」集章DIY，屏縣府強調，屏東原百貨的開幕將讓勝利星村更有看頭。

(中時 )