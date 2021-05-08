國民黨中央新女力工作委員會南區副主委林絲娛發放康乃馨，也呼籲媽媽們828站出來反萊豬。（國民黨高市黨部提供）

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮（左）發放康乃馨，也呼籲媽媽們828站出來反萊豬。（國民黨高市黨部提供）

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮（左二）發放康乃馨，也呼籲媽媽們828站出來反萊豬。（國民黨高市黨部提供）

【全程影音】國民黨舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動 江啟臣、趙少康、朱立倫同台出席｜2021.05.08

國民黨舉辦「828反萊豬、拚公投，寵愛媽咪＆828公投日」今展開全國送康乃馨活動。

高雄場，今（8）日前進三和市場，由國民黨中央新女力工作委員會南區副主委林絲娛、高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄婦工會主委潘秀卿及多位黨籍議員、在地婦女幹部及友好社團等人共同分贈康乃馨，呼籲媽媽們828站出來反萊豬、拚公投，守護下一代健康，並祝福母親節快樂。

前高市議長許崑源的遺孀林絲娛提到，適逢母親節國民黨特別串聯全國同步致送媽媽們康乃馨花束，祝福偉大的媽媽們母親節快樂，並呼籲大家現在台灣正面重大食安問題，「政府用粗暴的手段開放萊豬進口，傷害人民的健康」，希望各位媽媽們828公投一定要站出來，守護我們的下一代，讓我們的子孫可以安心成長。

陳若翠認為，台灣開放萊豬進口至今，也未和美國有任何的貿易協定，犧牲了人民的健康換來卻是一頭空，國民黨議會黨團日前在議會通過高雄市瘦肉精零檢出自治條例，共同守護市民朋友的健康，成為全國首個瘦肉精零檢出的縣市，但是這樣還不夠，呼籲市民朋友8／28共同站出來，投下反萊豬公投票，讓含有萊劑的豬肉在台灣徹底根絕。

曹桓榮指出，目前依舊還是防疫艱困期間，特別又發生本土群聚事件，在防疫第一線的醫護警消人員、各公家機關人員，也有很多婦女姊妹，家庭工作兩頭忙，都非常地辛苦。趁母親節來感恩母親，感謝每位防疫人員的辛勞，也呼籲各位姊妹一起站出來守護我們子女的健康，讓我們的下一代都能在台灣這片土地健康快樂的成長。

(中時 )