警遭輾腳怒「道歉有用要警察幹嘛」駕駛狂道歉仍挨告過失傷害

桃園警分局交通中隊莊姓員警去年6月勸導違停遭黃姓駕駛壓傷腳，對方不滿挨告將行車紀錄器放上網，莊警執勤態度遭網友圍剿認為是「碰瓷」，一度要請辭的莊在長官要求下返鄉休息，8日上午傳出失聯，桃警近中午已聯繫上莊，希望他心情平復再返回工作崗位。

莊姓員警去年6月在桃園區建新街執勤時，意外遭黃姓男子駕車輾傷腳提告，黃男不滿被桃園地院依過失傷害判拘10天，將事發行車紀錄器影片放上網，值勤態度引發部分網友不滿群起撻伐。

莊警則大感不公，也在臉書公開社團《爆料公社公開板》留言區貼出「警方視角圖」，強調是因車流回堵且有喇叭聲才回頭，但對方玻璃貼太厚只能貼近看，還爆料對方請議員關說、調查他，強調網友的「酸言酸語」他都已截圖，全部提告，還嗆：「寧願工作不要我也告你！」

主管見莊警情緒激動、甚至傳出萌生辭意，建議他休假，但8日早上一度聯繫不到、臉書也關掉，桃警指出，案發後請莊警返回南部休息、緩解情緒中，7日晚間10點都還有和莊聯繫，坦言早上致電莊未第一時間接聽，但中午時莊已回電，將待他心情平復後再返回崗位。

桃警強調，會利用各場合加強員警執勤態度與技巧訓練，避免讓民眾誤會。針對莊姓員警欲提告網民，因是其個人主張，尊重他的權益，但基於警民一體，避免興訟浪費社會及司法資源，警方將持續勸說。

(中時 )