前籃網、現溜馬後衛利佛特(Caris LeVert)在聯盟過得並不是很順遂，而在今年初他離開紐約到了印第安納，成為哈登(James Harden)交易案中的一員，不過剛到溜馬的他並沒有馬上開始打球，而是遇到了人生最大危機，最慘的是，這已經不是他生涯面對過的唯一難題了，他到底是怎麼撐過來的呢？

Caris LeVert tonight:



31 PTS

12 AST

3 BLK



The first 30p/10a game of his career. pic.twitter.com/CNu8lYJ6Wd — StatMuse (@statmuse) May 7, 2021

與很多NBA球隊不同，溜馬在體檢項目中加入了腰部核磁共振，當時檢查之後利佛特在醫院等了好久都沒有結果，於是他回到了飯店。但就在他進房間不久後，溜馬隊醫打電話給他告訴他一件非常糟糕的消息，那位醫生告訴利佛特：「我知道你不認識我，但你今天不能跟球隊一起離開了，我在你身上發現了一些問題，你的左腎臟上面長了一顆腫瘤！」聽完利佛特當場呆住。

Caris LeVert’s last 7 games:



25.9 PPG

4.3 RPG

4.7 APG

1.1 BPG

49% FG

36% 3PT

80% FT pic.twitter.com/0qHL8XQmlY — NBA Central (@TheNBACentral) May 4, 2021

今年才26歲的他正值打球巔峰年齡，卻收到這個消息，對他來說非常突然且震驚，但他說「對逆境和堅強我再熟悉不過了，必須撐過去，因為別無選擇！」幸好最後他沒有大礙，這個腫瘤雖然是惡性，但好在早點發現，目前手術證明他能繼續回來打球，這也讓他得以延續NBA生涯，而早在新秀賽季他就說過，傷病對他來說只是小事，是生活讓自己變更強，從這些話中就看出他毫不畏懼任何逆境的精神。

Caris LeVert in 27 minutes



25pts 6asts 1reb 1stl 2blks



💧💧💧 pic.twitter.com/9KB0Kb8kP6 — Martinn (Akil Baddoo Super Fan) (@MartinJ248) May 2, 2021

對這次癌症的困境，利佛特已經不陌生了，因為他生涯可遭遇到許多恐怖的事，尤其是傷病一直找他麻煩，在他加入密西根大學時，也就在2014年，他遭遇腳部疲勞性骨折動了大手術，大三他腳部再次受傷報銷，延後參加NBA選秀計畫，大四他仍未擺脫傷病，2016年左腳問題又纏上他，最终球隊宣佈這傷勢徹底終結利佛特大學生涯，短短22個月他就動了三次手術，大學生涯就在傷病中結束了。

之後他在2016年以首輪第二十順位被溜馬選中，隨後依季中交易被換到籃網，今年這場大交易又將他送回印第安納，而他生涯初期因大學重傷，一直到2016年12月才正式上場，但好不容易順利一點後，老天跟他開了個大玩笑，2018-19賽季對上灰狼，他當時想蓋對手火鍋，但落地不穩，小腿到腳踝位置幾乎翻折，這個大傷讓他休了42場，然後2019-20賽季初又遭遇拇指傷病，好在這次他終於回到了場上。

這也難怪突如其來的癌症並沒讓利佛特倒下，因為從大學到NBA這幾年中，他遭遇無數次傷病摧殘，令人佩服的是他都努力撐過來，且都再次繳出好成績，對一個僅26歲的年輕人非常不容易，心理層面非常強大。而目前在溜馬的他成績也很亮眼，至今他出賽30場全是先發，場均上場32.4分鐘，平均能砍20.2分4.4籃板4.4助攻，投籃命中率44.6%、三分32.16%、罰球80.7%，也成為溜馬不動核心。在生涯遭遇那麼多次傷病後，他仍屹立不搖，你說利佛特的故事勵不勵志呢？

(中時新聞網)