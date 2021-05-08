身穿灰白上衣、綁著馬尾的阮姓男子被警方逮捕，仍神情自然的微笑與社區保全揮手、打招呼。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

中正大學哲學系大四劉姓女學生失蹤一案懸14年，檢警一度鎖定其阮姓男友為嫌疑人，卻無進展，不料阮男近日因涉7年前殺害祖母，遭台中地院羈押禁見，而阮男2013年曾在論壇PTT上分享，自己透過精神疾病逃役的經驗，此案在當時遭告發依妨害兵役治罪條例遭起訴，終因證據不足獲不起訴處分。

據了解，阮姓男子為失蹤劉女的男友，自幼即成績優異，兩人為班對，近日則因涉殺害祖母，依殺害直系親屬罪嫌，遭台中地院羈押禁見，其2013年5月20日曾在論壇《PTT》軍旅板（Militarylife）以「精神官能性憂鬱症，因停役退伍心得」為標題發文，分享自己是如何利用罹患精神官能性憂鬱症，以換取退伍令。

阮姓男子2013在PTT軍旅板的發文，在當時引起網友一片譁然。（翻攝PTT）

當時文章曝光後，不少網友紛紛大傻眼給出噓文，並質疑就阮男實在不該炫耀不智的行為；留言中，有一名網友詢問他究竟是做了何種脫序行為，才能因病疫退，阮男則不畏酸言酸語，冷靜地分享自己從絕食到自殘通通做盡，還要大家，「八仙過海，各顯神通，我承認我的方法沒有很好，也只是經驗分享，不是想教人做什麼..反正我的精神官能性憂鬱症是確診的，也可以當作我所有的發言都只是精神病患的非理性發言，信與不信，個人自由。」

據《ETtoday新聞雲》報導，阮男因該篇貼文，遭到民眾以涉犯妨害並易治罪條例為由告發，案經台中地檢署偵辦，最終因證據不足，阮男獲得不起訴處分；透過阮男所發出的不起訴處分書指出，他坦承有發布PTT文章，但並不是故意裝病，發文只是想與大家分享經驗，否認有妨害兵役的犯行，聲稱自己在軍中受到不平等對待。

檢方調查指出，阮男是否在軍中得到不平等待遇並無從查證，不能僅因其在網路上的發文，就推測他有妨害兵役的念頭，此外，縱使阮男自殘致停役，也不符合妨害兵役治罪條例中的條款，因此判定證據不足，予以不起訴處分。

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