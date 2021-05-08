新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊業，郵輪業去年也遭受重創，但台灣防疫有成，領先亞太地區復駛郵輪，星夢郵輪「探索夢號」復航即將邁入1週年，至今已完成超過80航次的跳島或環島遊。星夢郵輪今宣布，700名船員將接受AZ疫苗接種，防疫再升級。

星夢郵輪「探索夢號」是台灣目前唯一獲准營運的國際郵輪，由於國際旅遊尚未完全重啟，星夢郵輪今年陸續在船上打造沉浸式的主題航次，將泰國和日本等旅遊熱點的文化及美食體驗帶到海上。

星夢郵輪宣布，為響應台灣政策，進一步向旅客提供更安心的郵輪旅遊體驗，超過700名船員與台灣分公司員工將接受AZ疫苗接種，是全亞洲首家主動施打疫苗的郵輪公司。5月7日起，員工將於衛福部基隆醫院接受首劑新冠疫苗施打，預計分為3梯次進行。

星夢郵輪在疫後制定郵輪《八重防控保障》細則，在原有的基礎上進一步優化郵輪業界應對新冠疫情的安全衛生準則，包括所有人員登船前進行健康篩查、加強船上消毒清潔工作；所有房間和公共場所提供100％新鮮空氣，每小時換氣高達15次；船上實施安全社交距離措施，所有旅客於公共區域必須配戴口罩等。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，探索夢號與世界夢號相繼在台灣、新加坡復航，隨著新冠疫苗面世，為受到疫情重創的郵輪旅遊業注下強心針。

(中時 )