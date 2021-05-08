Angelababy（楊穎，Baby）和大陸第一小生黃曉明結婚6年，近來頻傳婚變，但兩人都沒有出面說明，反倒都把重心放在工作上。今(8日)港媒報導，Baby疑似看好吳京先前拍攝《戰狼2》叫好叫座，提議「帶資進組」，意指當演員又身兼投資者的角色，希望能在《戰狼3》演出女主角，但因演技不夠好被打槍，對此，Baby透過好友回應：「假新聞」。

Baby出道以來一直因整容疑雲和演技爭議引來許多討論，2015年她直球出擊，根據北京市朝陽區人民法院主審法官及代理律師的建議，找上整型名醫祁佐良鑑定，對方當時為她做了全臉鑑定，掛保證絕無整形痕跡，才還Baby清白，但醫師也透露，若是打玻尿酸，間隔一段日子會被人體吸收，這點無法確認。

Angelababy與黃曉明最近重心都放回工作。（圖／達志影像）

至於演技，去年Baby演出懸疑緝兇劇《摩天大樓》，一場真情流露的唯美哭戲引發話題，她雖然一登場就是演屍體，但之後回顧她受到父親家暴、性侵、情緒勒索等都讓人印象深刻，許多網友也驚訝她演技大進步，連影后章子怡都特別發文讚：「她演的美寶真摯自然，讓我覺得沒飽，她對這個角色的投入與呈現值得肯定，有時不想著怎麽去演反而會更加有魅力！」有網友虧章子怡是否被綁架，影后又親自回應：「要相信自己的眼睛。」

吳京籌備中的《戰狼3》令許多觀眾相當期待。（圖／達志影像）

據《東網》報導，黃曉明日前為了提攜新導演李太閣，不僅擔任演員，更帶資進組，傳聞Baby也看上吳京新片《戰狼3》的潛力，提案帶資進組，求演女主角，但因「睜眼式演技」被吳京一口拒絕，慘吃閉門羹，而對於此傳言，求證Baby透過身邊朋友Kim代為回應說：「假新聞，不用理會。」否認想演《戰狼3》碰釘子。

(中時新聞網)