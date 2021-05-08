中國佛教會啟建「萬緣護國息災祈福大法會」8日在潮州鎮妙光禪寺盛大舉行 ，內政部長徐國勇等各縣市政要、以及全國22縣市佛教會理事長都蒞臨會場。（謝佳潾攝）

中國佛教會啟建「萬緣護國息災祈福大法會」8日在潮州鎮妙光禪寺盛大舉行 ，內政部長徐國勇等各縣市政要、以及全國22縣市佛教會理事長都蒞臨會場。（謝佳潾攝）

中國佛教會啟建「萬緣護國息災祈福大法會」8日在潮州鎮妙光禪寺盛大舉行，內政部長徐國勇等各縣市政要、以及全國22縣市佛教會理事長都蒞臨會場，除為台灣人民祈福外，更虔誠禮誦「大雲輪請雨經」及「佛說海龍王經」，盼能早日化解台灣旱象、全球疫情止息。

屏東縣佛教會理事長釋見引法師指出，有鑑於近日本土疫情延燒，希望藉由法會消弭，而太魯閣事件也要讓亡靈超生淨土、傷者早日康復，讓三軍將士在保衛國家時，能夠平安。

內政部長徐國勇表示，特別代表蔡英文總統感謝全國佛教會善心大德，自去年疫情延燒開始，所有佛教會師父們秉持慈悲心，捐贈許多防疫物資，配合人民到政府上下一條心，把疫情相關防備措施做到最好，也帶動整體經濟成長率與各方面的進步。師父們連日來不分晝夜誦經祈雨、祈福，相信在佛祖保佑下，台灣能夠早日解除旱象。同時也特別感謝全台各縣市首長代表們到場支持，祝福台灣風調雨順、國泰民安。

屏東縣長潘孟安表示，全國佛教會長期關心地方公共事務以及國家發展，每逢有任何災情所需，都可以看到來自全國各地的佛門子弟，懷抱我佛慈悲的心，迅速到達每個最需要的地方，在屏東縣佛教會理事長釋見引法師帶領下，是屏東縣政與地方公益協助推動的重要指標。

他說，感恩中國佛教會理事長淨耀法師邀請全國諸山長老來到屏東，在全國面臨疫情嚴峻的當下，透過弘揚佛法的庇佑，相信很快能夠攜手度過難關。面臨數十年來最大旱災，全國不論是農、林、漁、畜等產業，百工百業皆受到全面性影響，透過連續7天24小時不間斷地輪誦佛經，消災解厄，屏東好好，台灣好好。

中國佛教會理事長淨耀法師表示，佛經中本有「大雲輪請雨經」、「佛說海龍王經」，法會禮請高僧大德、部會首長及各縣市父母官，恭誦上述經文，並請全國各縣市佛教會及所屬寺院道場一起響應，回向萬物眾生，祈風調雨順五穀豐登，全球疫情止息，台灣旱象解除，百事亨通諸般吉祥。也希望所有的宗教人士都能夠以各自的方式祈雨祝禱，募集大家共同的善念，化解旱象及疫情。

(中時 )