前立委顏寬恒之前宣布三個月要減下10公斤。（資料照）

圖為草爺。（資料照/含羞草日記提供）

前立委顏寬恒為了健康陪伴小孫女長大，立志要在三個月要減下10公斤，常在臉書分享最新體重。網紅含羞草（草爺）曾和顏打賭，目標在1個月內瘦5公斤，若沒達標就要當對方助理一個月，還要請千份雞排，昨(7日)則是宣布最後只瘦了2.5公斤，願賭服輸。此篇貼文曝光後，顏寬恒也現身留言表示，「恭喜您錄取了」，引發不少網友討論。

顏寬恒跟草爺打賭是在4月6日，兩人在大甲媽遶境前見面，談到顏寬恒正在減肥一事，含羞草就說目標要在1個月內從原先的95.8公斤瘦到90公斤，若沒達到就要當顏寬恒的助理1個月、請1000份雞排。當時顏寬恒表示，自己是從3月26日就宣布開始減重，要在3個月內要瘦10公斤，挑戰期限為6月26日，目標是從89.5公斤瘦到79.5公斤，倘若沒達標的話，就要送2000份雞排。

如今草爺的挑戰時間結束，他7日在臉書表示，可惡啊，經過了一個月運動只瘦了2.5公斤，跟顏寬恒委員的賭注是輸了就要發1000片雞排，還有當對方的一日助理，「我願賭服輸啦！合情合理，再來就等6月26日顏寬恒委員的減重成果了，我就不相信他可以經的起食物的誘惑」。

這篇貼文曝光後，顏寬恒也現身回應，「敬愛的草爺，恭喜您錄取了，請問何時報到啊」。不少網友見狀也說，「我比較想知道怎麼領取雞排啊」；對此，草爺也回應「可...可惡 當初不應該那麼狂那麼相信自己可以一個月5公斤的...」。

(中時新聞網)