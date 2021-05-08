110年5月4日18時許，左營分局博愛四路派出所接獲報案，稱左營高鐵站彩虹市集前有一名迷途男子需要協助。而警員盧昱宏到場後，發現該男手推2個行李箱，胸前掛著包包，站在路旁自言自語，員警上前關心查看其身上是否有證件或安心手鍊等物品，卻在他手臂上發現刺了一串電話號碼及「高雄湖內鄭○○」字樣的刺青，打過去後發現是湖內派出所的電話。

110年5月4日18時許，左營高鐵站彩虹市集一名男子因為經常迷路，又無法表明身份，因此其父親將湖內派出所電話，以及「高雄湖內鄭○○」字樣刺青在他手臂上。（影／左營分局提供）

據悉，該名迷途男子姓鄭，72年次，因為經常忘出無法明確表明自己身分，又常長摘下安心手鍊，家屬為避免他走失，無奈只好將轄區派出所電話及鄭男姓名刺青在手臂。

110年5月4日18時許，左營高鐵站彩虹市集一名男子因為經常迷路，又無法表明身份，因此其父親將湖內派出所電話，以及「高雄湖內鄭○○」字樣刺青在他手臂上。（圖／左營分局提供）

有鑑於此，博愛所警員盧昱宏先請湖內派出所協助聯繫鄭男家屬，接著讓鄭男在所內等待，並以手機撥放「名偵探柯南」影片安撫鄭男情緒。約1小時後，鄭父便從茄萣區的家趕至博愛四路派出所，並表示兒子外出後常不知去向，手臂上刺聯絡方式實屬下下策。

左為鄭姓父親、中為警員盧昱宏、右為鄭姓男子。（圖／左營分局提供）

最後鄭男見父親到來，難掩激動心情，眼眶泛淚得奔向爸爸，鄭父也再三向員警感謝幫忙，父子倆一同開心返家。

(中時新聞網)