民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉入毒品案，也讓民進黨「綠色友誼連線」與「英系」派系之爭再度湧上檯面。市黨部主委吳怡農今前往花博農民市集發放康乃馨，因邀來綠色友誼派議員鍾佩玲，媒體詢問同台是否尷尬，吳先說「台北市的夥伴都很團結」，鍾也笑說「不會尷尬啦」，2人也強調重點是要祝媽媽母親節快樂。

吳怡農今下午1點在鍾佩玲、新系議員簡舒培及新任評召林萬賀陪同下抵達花博公園，現場擠滿許多「農婦」尖叫歡迎，目的就是要拿到吳親手給的康乃馨。吳笑說，簡、鍾既是議員也是母親，為了兼顧市政與家庭，必須不停切換身份，即使周末也無法好好休息，要到花博一起發放康乃馨，也趁這機會祝所有媽媽母親節快樂。

媒體問及，綠色友誼連線對吳有所批評，今天與鍾同台是否要駁斥傳言？吳未正面回應，只說台北市的夥伴都很團結，今天最重要的是要祝大家母親節快樂，所以才準備康乃馨給大家祝福、問候。至於黨部執行長懸缺是誰，吳則說他決定人選後一定會和外界報告。

媒體也好奇替趙映光接下新任評召的林萬賀心情如何？林則說，黨內紛擾有些是誤解，但透過這次清理之後，會有很新的樣貌呈現給大家，未來將秉持黨的初衷，做好應該做的事情。至於鍾、吳同台是否尷尬，鍾則說「不會啦」，重點是給媽媽節慶祝福。

(中時 )