被害人欲提領獲利時，客服即以各種理由推托。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

今年3月起，出現一款號稱要成為網路賣家不需自己批發商品上架，只要轉帳儲值，客服人員就會全部包到好，並媒合買家交易的「雪品購物」APP，吸引許多民眾下載加入，但事後欲提領獲利時，該平台即斷絕聯繫，165反詐騙諮詢專線統計，本月4日起兩天內就接獲30多人報案，財損總金額約150萬元。

台中25歲陳姓女大生，日前看見同學在Instagram貼雪品購物APP賺錢訊息，在同學說明及邀請下，便一起加入該平台，並儲值到平台指定帳戶。

平台宣稱，儲值後可自選批發商品上架，再藉由客服媒合買家，出貨兩天後，款項就會進入該APP裡面，批發越多就可從中轉取價差，但陳女欲提領獲利款項時，該平台一直顯示審核中，直至5月初再打開該APP時遭拒絕提領，亦無法聯繫客服，始驚覺遭詐，損失約16萬元。

另名40歲林姓男子，4月初透過臉書女網友介紹安裝雪品購物APP，對方並要他先匯款至指定帳戶，轉成雪品購物商場儲值金，再從APP內點選批貨，賣出即可從中賺取貨物差價10％，兩個禮拜後林男發現獲利上千元，但欲提領時卻無法操作，也聯繫不上客服，才驚覺被騙向警方報案，林男損失22萬元成為被騙金額最高的被害人。

警方調查，該APP目前已經關閉，初估有近百人被騙，全案目前正由警方展開偵辦，循線追查幕後的詐騙集團。

(中時 )