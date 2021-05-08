為鼓勵生育，配合行政院現行免費提供10次產前檢查增加至14次，嘉義市政府自7月1日起也調高孕婦產檢車資補助為14次（來回28趟次），最高補助2800元，市府社會處表示，2018年補助車資以來，每年約僅10多位孕婦使用。

嘉義市政府社會處表示，補助孕婦產檢搭車車資，自2018年1月開始實施，以設籍在嘉義市之孕婦，或實際居住本市之設籍前新住民孕婦（其配偶須設籍嘉義市）為補助對象。

申請人持媽媽手冊、身份證明文件至市府社會處1樓臨櫃申請，搭乘指定計程車隊往返產檢醫療院所每趟次補助車資100元，往返算2趟次補助200元。

市府社會處表示，配合行政院6日公布提高孕婦產檢次數至14次，黃敏惠市長指示立即配合修正調高補助趟次，將自今年7月1日開始實施，符合資格孕婦可領到28張每張100元的產檢乘車券，最高補助2800元，歡迎孕婦多使用。

市府社會處表示，補助孕婦產檢車資實施3年多來，每年約僅10多人使用，使用率偏低，可能因為嘉義市醫療院所多，孕婦還是習慣騎機車、自行開車，但為顧及安全，還是請孕婦多搭車去產檢。

(中時 )