方男酒駕撞死黃暐瀚母親的黑色賓士車，登記在妻子名下。（民眾提供／中時資料照）

台中一名30歲方姓美髮師連續2天酒駕，5日凌晨3時許撞死外出晨運的名嘴黃暐瀚70歲母親，因有串供之虞，目前遭羈押禁見。方男不僅酒駕奪人命遭社會大眾撻伐，如今又有人爆料他約炮成性，喜歡在網路找正妹約砲，嫩妻得知後崩潰，早在過年前就提出離婚，2人目前處於分居狀態。

據了解，方姓美髮師在業界小有知名度，曾任2020年HBC「世界盃美髮賽評審」，去年曾在一家潮店任職，客群以年輕男性居多，打扮相當光鮮有型，年紀輕輕就揹名牌包、開名車，包括臉書與IG都留下豐富的資料，不難結識異性朋友，卻也因此被人起底他的約炮黑歷史，即使婚後生性依然不改，導致新婚嫩妻結婚沒幾個月就提離婚。

有讀者向「ETtoday新聞雲」爆料表示，方男與妻子去年10月結婚宴客，卻拖到今年1月才去登記，原因是方男被老婆發現常在網路上約砲、與女網友搞曖昧，才會拖了3個月才去登記。爆料者還說，方男只要在網路上看到大頭照是正妹就去獵豔、傳訊約砲，結婚後也是如此

從爆料者傳給媒體的方男與女網友對話紀錄顯示，女網友寫給方男：「好好愛你老婆」，方男竟回：「我愛我老婆，但我也很欣賞你」、「難得喝醉表白一下」、「我也想愛的感覺」、「你覺得我很渣嗎」等語。

爆料者還透露，方男的妻子得知丈夫與女網友約砲、搞暖昧，已心碎在過年前提出離婚，但婆家卻堅持要2人坐下來好好談一談，才會至今還沒離婚，不會2月就分居，豈料日前卻傳出方男酒駕撞死媒體人黃暐瀚的7旬母親，方男的妻子看到新聞也很震驚。

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(中時新聞網)