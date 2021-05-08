俄羅斯蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機

4架最新式的俄羅斯蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機呼嘯而過，為莫斯科二戰勝利日閱兵彩排。而許多人都說，他們聽到詭異的尖銳聲音。

據《防務部落格》（Defense Blog）7日報導，一位莫斯科居民形容，聽到空中發出神秘恐怖的聲音，就好像真正的嚎叫聲。包括打造新型渦扇發動機在內，據說「惡棍」不斷飽受研發問題之苦，而其中早期批次生產的版本缺乏原本保證的新世代發動機。

Russian Su-57 Felon fighters during a rehearsal of Victory Day parade on 5 May.



Video by https://t.co/JWItzCR66F pic.twitter.com/2iakPpyZVN — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) May 7, 2021

航空專家強調，蘇-57裝備了2具莫斯科金剛石中央設計局（Almaz NPO）的先進土星（Saturn）AL-41F-1渦扇發動機。然而，在俄羅斯航空工業發展出能符合所有5代戰機標準的新發動機前，這只是暫時的替代品。

據塔斯社（TASS）說，蘇-57是針對摧毀任何空中與地面目標而設計。它有超音速巡航速度、內置武器，雷達吸收塗層與最新型的機上裝備。而俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2020年12月初說，2024年底前，將提供22架蘇-57戰機。而2019年簽署的合約載明，2028年底前，共將交付76架「惡棍」。

(中時新聞網)