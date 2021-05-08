一名男網友昨在車子的擋風玻璃上發現一張繳費單，停車日期是4月25日，但他那天明明就在嘉義藥理大學考試，直到晚上8點半才走，根本就沒有去過高雄，而且最扯的是，繳費單上的車號也不是他的，但卻與他的車牌號碼驚人相似，除兩個英文字母不同外，數字部份完全相同，讓他傻眼到爆，也不知是原車主故意的，還是整件事情只是湊巧？引發網友熱烈討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨2公社》上面發文表示，7日發現愛車的擋風玻璃前有張停車繳費單，讓他瞬間懷疑人生，因為繳費單上的日期為4月25日，但那天他明明都待在嘉南藥理大學考試，直到晚上8點半才離開學校，期間根本就沒有去過高雄，更別說停過臨時停車格了。

男網友仔細查看繳費單後發現，上面登記的車牌號碼根本不是他的，讓他超傻眼，原來繳費單車主的車牌號碼與原PO的車牌，只有英文字母不一樣，數字的部分則是完全相同。不過，他無法理解原車主的心態是啥，難道是為了省15元，大費周章地尋找類似的車牌嗎？還是只是湊巧？並呼籲大家，以後要繳停車費須看清車牌號碼。

貼文引起網友討論，「人生有緣，能遇到車號一樣的機會不多，當然要留個記念給你」、「有一次我也收到，想說15元而已，就幫他繳了！我是不是太笨了」、「我停車費都用app繳，根本不用管紙本，也比較方便」、「放副駕駛座的雨刷上就很可疑了，路邊停車絕大部分除非逆向停，不然一定都在駕駛座啊！」

也有許多網友認為，也許並不是原車主故意放的，會不會是這張繳費單剛好掉在地上，路人撿起來後也沒有仔細看，撇了一眼車牌號碼，覺得有七八分相似，就誤以為是原PO的，所以將那張繳費單夾在擋風玻璃上，但不少網友認為，這樣也太巧了。

(中時新聞網)