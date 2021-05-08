名人的婚姻狀況時常是人們茶餘飯後的話題，尤其是擁有雄厚資產的富豪，離婚後「財產分配」更是為眾人所津津樂道，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda French）宣布結束長跑27年的婚姻，富可敵國的蓋茲，其財產分配自然也成全球關注焦點；以下整理了歷史上前5名以「天價分手費」告別昔日至愛的富豪們。

比爾蓋茲3日於推特（Twitter）上發文，表示在慎重的思考過後，我們決定結束這段長達27年的婚姻，在這期間我們培養了3個出色的孩子，並創立了一個基金會，致力讓人們過上健康富饒的生活，我們也將繼續執行下去，但無法再以夫妻的身分走下去。

比爾蓋茲擁有微軟1.37%的持股，流通股價逾260億美元，與妻子梅琳達共同資產高達1300億美元，並部分投入兩人所創建的基金會，該基金會擁有逾510億美元的資產，為全球最富裕的基金會；而財產的部分，雖然尚未公開具體分配細項，但據外界推測，比爾蓋茲的離婚費有可能將刷新「天價分手費」的紀錄。

貝佐斯前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）獲得亞馬遜4%的股份，約380億美元，圖為亞馬遜創辦人貝佐斯。（圖／達志影像）

談及離異財產分配，就不得不提到締造了史上最貴分手費的亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與其前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）。貝佐斯於2019年與麥肯琪好友傳出緋聞，導致雙方25年的婚姻關係就此畫下句點。

貝佐斯和麥肯琪兩人共同持有16%亞馬遜股票，隨著婚姻的結束，麥肯琪也分得4%的股份，價值高達380億美元（折合新台幣約1.05兆），創下歷史最高價的「分手費」，同時也藉此一躍成全球排名第三的女富豪；值得一提的是，即便麥肯琪分走部分亞馬遜股份，使貝佐斯身價有明顯的下降，但依舊於當時高居首富之位。

而在此之前，天價離婚協議的紀錄一直都是由藝術品商魏登斯坦（Alec Wildenstein）和非常熱愛整型的社交名媛喬絲琳（Jocelyn Wildenstein）所保持，2人於1999年結束婚姻，喬絲琳獲得約38億美元（折合新台幣約1千億）的贍養費。

值得一提的是，喬絲琳獲得如此龐大的贍養費，往後理應過著錢財無憂的日子，然則卻因她過度的揮霍，這位一心想整成「貓女」的社交名媛於2018年申請破產。魏登斯坦於2008年過世，得年67歲。

圖為梅鐸（Rupert Murdoch）與其第3任妻子鄧文迪（Wendi Deng）。（圖／達志影像）

排名第三的是傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與第二任妻子曼恩（Anna Maria Mann），實際上兩人的婚姻關係十分的穩定，卻於1999年突拋震撼彈宣布離婚，雖說分手費並不如埃克斯頓和貝佐斯這般要價高昂，但也高達17億美元；有趣的是，在離婚後短短17天，梅鐸就娶了他第3任妻子鄧文迪（Wendi Deng），而曼恩也在6個月後嫁給了一位華爾街的金融家。

埃克斯頓（Bernie Ecclestone）與前妻絲拉維卡（SlavicaRadić）於2009年結束婚姻關係，並給予絲拉維卡12億美元的贍養費。圖為前F1賽車協會老闆埃克斯頓。（圖／達志影像）

排名第四的是前F1賽車協會老闆埃克斯頓（Bernie Ecclestone）與模特兒前妻絲拉維卡（SlavicaRadić），兩人於2009年結束長達24年的婚姻關係，不過據《太陽報》報導，雙方並不願意針對離婚透露具體協議細項，但有消息指出，埃克斯頓已給予前妻12億美元的贍養費。

第五名則由美國拉斯維加斯賭場大亨永利（Steve Wynn）與前妻伊蓮（Elaine Wynn）的第二次離婚所拿下，永利在第二次離婚中以10億美元的天價揮別了舊愛；事實上，永利和伊蓮並不只結一次婚，2人於1986年首次離婚，並在5年後重修舊好，然則好景不常，時間一直到2010年，不適合的2人再度迎來第二次離婚。

雖然伊蓮擁有約10億美元的股票價值，但由於伊蓮受到股東協議的限制，導致她無法出售她手中的持股，因此再度提起訴訟，時至2018年4月才達成和解，但雙方並未公布具體細項。

除此之外，也有許多名門的婚姻狀況不這麼的順利，老虎伍茲（Tiger Woods）曾於2009年爆性醜聞，一場車禍牽扯出與上百位女性有染，也因此與瑞典名模妻子艾琳（Elin Nordegren）的婚姻畫下休止符，並支付逾7億美元的天價離婚費用；另外，如今電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也曾有過兩段失敗的婚姻，更與第二任妻子萊莉（Talulah Riley）結了2次婚，無奈最終都以離婚收場，並先後支付了420萬美元和1600萬美元的分手費。

(中時新聞網)