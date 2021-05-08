台東市知名老牌地瓜酥店，8日中午傳出有具遺體、並且死亡多時；死者是地瓜酥店負責人張姓女子的前夫周男，目前在該店斜對面經營烤桶仔雞店。張女表示，兩人已離婚約6年，周男的事情，她並不過問，是接到警方電話，才知消息，而周男詳細死因警方正調查釐清中。

位於台東市中興路的桶仔雞店員工表示，由於8日中午訂單爆量、雞隻短缺，於是聯絡老闆周男協助叫貨，但卻遲遲連絡不上，於是到周男住處、也就是斜對面的地瓜酥店樓上查看，竟驚見周男遺體，他隨即報案，但警消到場時，人已明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線進行現場鑑識及驗屍。

根據桶仔雞店員工向警方表示，先前並未發現老闆有異狀，不曉得怎會發生這樣的事，其餘員工獲知消息後也很錯愕。

經警方查問得知，死者周男與地瓜酥店老闆張女是夫妻，於是至地瓜酥店詢問，地瓜酥店員工也說不知道發生何事，還說早上打了30多通電話給張女，但都沒接電話，後來警方打電話才連絡上張女。

張女說，她也是接獲警方通知，才知道周男出事。她說，兩人已離婚大約6年，已不過問他的事。前夫住在地爪酥店樓上是因為有套房，最近還有看過周男帶著兒子散步。張女並強調，她的地瓜酥店跟周男沒有關係。

此外，這家老牌地瓜酥是台東最早發跡，但因家族分家，各立門戶，雖然名稱類似，但經營權已分開。

(中時 )