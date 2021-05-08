虛擬貨幣成為近年熱門投資標的，其中狗狗幣（Dogecoin）在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）背書下，半年暴漲250倍，有專家就認為，狗狗幣的表現已讓華爾街成為笑話，年輕人的獲利表現是專業經理人的好幾百倍。

據CNBC報導，狗狗幣是在2013年由IBM工程師Billy Markus與Adobe員工Jackson Palmer推出，起初只是為了嘲諷虛擬貨幣氾濫，因此將狗狗迷因圖設計成新款虛擬貨幣頭像，號召網友們投資。

今年初，馬斯克在個人推特上多次提及狗狗幣，帶動狗狗幣市值飆漲，數據顯示，狗狗幣在半年內市值暴漲250倍，遠遠超越競爭對手比特幣與以太幣，目前狗狗幣市值已突破0.7美元，持續創新高。

虛擬貨幣研究機構Quantum Economic創辦人Mati Greenspan表示，「狗狗幣暴漲讓華爾街成為笑話，抖音上年輕人的獲利表現是專業經理人的好幾百倍。」

分析師認為，狗狗幣會在今年暴漲歸因於名人的宣傳，包括馬斯克、NBA達拉斯獨行俠老闆富豪Mark Cuban及藝人Snoop Dogg都是狗狗幣的擁護者，在社群軟體上擁有強大號召力，加上狗狗幣沒有數量限制且更好挖掘、交易，因此受到投資者青睞。

儘管狗狗幣聲勢如日中天，仍然有不少人對狗狗幣抱持懷疑態度，虛擬貨幣投資公司BlockTower Capital合夥人Mike Bucella認為，狗狗幣背後並沒有開發團隊，對於借貸、支付等規範存有漏洞，劇烈的漲幅比較像受到縝密的行銷策略所帶動。

(中時新聞網)