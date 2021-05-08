明天就是母親節，做子女的都趁著假日吃媽媽吃大餐，感謝媽媽多年來的養育之恩，不過藝人狄鶯卻在臉書直呼：「心痛」，原來是母親去年底因為腦中風不幸逝世，而這是她迎來第一個沒有母親的母親節。

狄鶯深夜在臉書曬出手拿一大杯啤酒的照片，對著鏡頭露出燦爛微笑，不過卻表示當下心情相當心痛，立刻引發網友好奇發生什麼事？原來今年是人生迎來第一個沒有母親的母親節，因此表示 「母親節快樂」在今年成為生平最不想說的一句話，但還是祝全天下辛苦的母親「母親節快樂」，似乎怕悲傷情緒影響到所有人，更不忘強調：「狄姐真心祝福愛你們」，短短幾句話讓人心疼不已。

今年是我生平最不想說的一句話，母親節快，因為心痛，但我還是願全天下辛苦的母親，母親節快樂，狄姐真心祝福愛你們！ 由狄鶯發佈於 2021年5月7日 星期五

狄鶯母親晚年身體狀況不好，不僅罹患糖尿病、腎臟病，更被診斷出心室肥大，去年2月腦出血後，又不幸腦中風，需要插著鼻胃管，去年底被醫院發出病危通知，當時狄鶯還為母親奔波各大廟宇，祈求神明願折壽10年讓母親續命，沒想到仍無法挽回母親，孫鵬則表示當岳母知道孫安佐被起訴後，身體狀況就突然就變得不好，讓他愧疚表示：「我們很對不起她老人家」。

對此，網友也紛紛留言安慰：「加油~會過去的~狄姊~母親節快樂」、「美麗的大美人不要難過，祝你母親節快樂，天天開心，永遠幸福」、「你還有兒子孫安佐在，不要有這些負面想法」、「母親節快樂，要永遠健康美麗」。

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(中時新聞網)