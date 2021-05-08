本週萬眾期待的俠客四大好糗又登場了，還沒看過的人再幫你們複習一次，這個節目由退役名將「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)主持，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)在一旁唱雙簧，節目由來就是歐尼爾透過球賽，捕捉球員們在場上失誤和尷尬時刻，把他們出糗鏡頭做成十大或五大「好糗」，可說是與「好球」做一個對比，讓大家知道原來職業球員也有搞笑失誤的一面。

🚨 TRAGIC BRONSON ALERT 🚨



Bogdan Bogdanovic’s tumble highlights this week’s #Shaqtin pic.twitter.com/9HjWtPrZix — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) May 7, 2021

這個排行大約一週就會更新一次，也引來球迷們拍手叫好，因為有些球真的太令人匪夷所思，而本週俠客四大好糗也正式出爐，讓我們一起來看看有哪些球隊和球員入選。本週第四名得獎的是「金塊雙傻」瑞弗斯(Austin Rivers)和麥克波特(Michael Porter Jr.)，當瑞弗斯抄到湖人隊的球之後快速向前推進，而側身有一個人盯防，不過加點速度就有機會快攻上籃得分，但他持續運球到三分線時失了神突然滑倒，最好笑的是跟進的麥克波特也在他跌倒同時一起摔下，兩個人神同步笑壞眾人。

第三名是快艇雷吉傑克生(Reggie Jackson)，他已在本報上一期的俠客好糗中出現，看來他很了解要如何抓住歐尼爾的注意，他先是在三分線接到隊友的傳球，然後突然像中風般連做了四次持球假晃動作，而且動作幾乎一模一樣，幅度也很小幾乎騙不到人，他好像同時想指揮隊友執行戰術，但隊友也不知道他想做什麼，就像跳針般連續重覆了好幾次假動作，這個動作也再次被歐尼爾拿去做成惡搞影片。

第二名的入選者當之無愧，就是千夫所指的洛夫(Kevin Love)，他在上週因為在場上情緒管理失控，發球時漫不經心把球丟出去被對手接到，而他也沒有前去補防，眼睜睜看著對手投進超大空檔三分球，這一齣戲碼也受到外界指責，許多人紛紛不滿洛夫的職業精神，而洛夫在賽後採訪時卻說他沒有不尊重比賽，也不知道當時發生了什麼事，看來他當時已經氣到什麼都忘了。

而本週第一名由老鷹的波達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)獲獎，在一次進攻中主力控球崔楊(Trae Young)看到準備跑向底角三分線接球的波達諾維奇，順勢就將球丟去他的方向，沒想到波達諾維奇還沒來得及跑到三分線，腳就先絆到了對手順勢滑倒，而滑倒的他接到球了，但是用頭接到，崔楊的傳球直接正中他腦門，而且他跌倒時還正好轉了一圈，能被砸到真的太剛好，這球也讓歐尼爾笑到不行！

(中時新聞網)