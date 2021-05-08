華航諾富特群聚感染持續擴大，成全國關注焦點。台北市市長柯文哲6日就自身醫師專業，痛批中央流行疫情指揮中心訂定的人員接種疫苗順序有誤，認為航空人員施打順序應再往前。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎回應，全世界都將醫護列為疫苗接種首位，若台灣將航空人員列首位「那真的會笑死人！」國民黨立委李德維則反問：「笑點在哪？」諷刺意味十足。

李德維昨日（7）在臉書發表文章《笑點在哪？》內文指出，，柯文哲針對華航與諾富特群聚感染事件擴大一事，批評接種疫苗順序有誤，航空機組員的施打順序要更往前，結果引來李秉穎反批，說全世界接種疫苗的首位都是醫護，若台灣把航空人員擺疫苗接種順序首位「那真的會笑死人！」

李德維直言：「其實，我是聽不太懂李醫師為何要這樣回應柯市長，醫護排在首位，跟航空機組員順位提前，並不衝突啊！」李強調，他更有感的是，為什麼如今會吵疫苗接種順序，追根究柢是「台灣疫苗數量取得不足」，即使取得了，卻又是國際間存有疑慮的AZ疫苗，這才衍生出施打進度延宕，「打氣」低迷，與誰該先打誰可以等的風波。

李德維痛批，說到底「信口開河的超前部署」、「搬石砸腳的政治框架」、「紙上談兵的疫苗採購」，以上三點才是導致台灣的疫苗取得與接種率低迷的關鍵，甚至不如第三世界國家，這樣的發展「才是真正笑死人！」

文章一出，網路迴響熱列，網友紛紛留言：「笑點在哪裡？我笑了！」「真是很好笑耶！」「我怎麼笑著笑著就哭了？」「疫苗變成政客的政治工具了」、「航空人員也應該打疫苗吧！李德維立委加油！國民黨團加油！」

柯文哲「機組員第一順位打疫苗」是國際笑話？ 李秉穎：所有國家都是醫療人員優先

(中時新聞網)