台中市後車頭發展協會弘揚母愛8日號召百名親子檔，延續六年傳統的洗腳活動，改成用最減量清水的「拭腳」，讓市民歡慶難忘的母親節。（盧金足攝）

另類母親節！台中市後車頭發展協會攜手社區抗疫宣導做環保。（盧金足攝）

面對新冠肺炎疫情，不少鄰里社區決定延期，甚至取消母親節的慶祝活動，台中市後車頭發展協會弘揚母愛8日號召百名親子檔，防 疫口罩戴好戴緊，也配合缺水旱象，延續六年傳統的洗腳活動，改成用最減量清水的「拭腳」，讓市民歡慶難忘的母親節。市議員鄭功進的母親也是頭一次透過擦腳儀式，由孫子鄭紹頡傳承永不止息的孝意。

面對新冠肺炎的疫情再次發燒，母親節的慶祝活動銳減，台中市後車頭發展協會新任理事長鄭紹頡在市議員鄭功進的建議下，決定攜手在地南區京城特區管理委員會，力邀東南區具有正式醫師資格的衛生所主任吳唯雅，共同辦理衛教抗疫講座，提醒台中市民超前部署，預防社區感染。

鄭紹頡強調，新冠疫情有擴大之虞，大家絕對不可以大意，鼓勵參與民眾，只要現場配合下載行政院衛福部疾管署研發的臺灣社交距離行動APP，就送限量版鑰匙圈及母親節康乃馨。

鄭功進說，台中市南區京城特區管委會為弘揚母愛，已有延續六年的傳統，舉辦孝親感恩洗腳活動，去年度因為疫情首次停辦，今年社區已經自主號召近百名親子檔，為了延續社區的傳統，該協會主動協助提高防疫層級。同時配合嚴峻旱情，提議社區用最減量的清水「拭腳」變通，加碼遞送暖心又暖胃的紅豆湯，讓大家過一個難忘的母親節。

鄭紹頡強調，協會辦活動秉持創會初衷，「分享希望分享愛」是該會創會宗旨，為幫助在地小農及藝文團體，在母親節洗腳活動過後，特別媒合一連串的精彩活動，除了陸爸爸說演故事劇場，還有街頭藝人魔術表演，也加碼上百份的精緻好禮摸彩，全場氣氛歡樂，最高齡94歲的李姓媽媽，也在子女的攙扶下，感受到滿滿的幸福。

(中時 )