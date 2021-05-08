藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，涉嫌在美國透過網路購買槍械，遭遣返回台後，由士檢接手偵辦，孫曾多次希望能解除限制出境，士林地院日前認為，全案尚在審理，孫仍有逃亡之虞，裁定孫本月26日起，繼續延長限境8個月。

2018年1月，在美國讀書的孫安佐，陸續透過網路購買1000多發子彈、2個AR-15步槍彈匣、2個Glock彈匣等，還曾向同學表示，「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，美國警方獲報後，循線將他逮捕，並起獲這些槍彈證物。

2018年12月，孫在美國服刑200多天後返台，士林地檢署接手偵辦槍砲案件並起訴，孫訊後被限制住居、出境及出海，孫後來開庭時，懇求法官解除境管，他想出國散心，士院本月審理認為，孫仍有逃亡可能，自月底持續延長限境8個月。

本月25日孫的限境即將到期，士院認為，孫所涉案件為7年以上重罪，孫有逃亡可能，本案尚未完成審理程序，裁定26日起再延長8個月，孫不服裁定得抗告。

(中時 )