台南就業中心今日於台南大學中山體育館舉辦大型徵才。(曹婷婷攝)

疫情影響求職民眾參加大型徵才活動意願，往年大型徵才動輒上千人到場找工作，但勞動部雲嘉南分署台南就業中心今日於台南大學中山體育館舉辦大型徵才，卻僅600人到場，相較往年人潮盛況，明顯有落差，主辦單位認為，應與近來疫情升溫有關。

台南就業中心因應畢業季，今天舉辦大型徵才活動，祭出逾8成職缺不限工作經驗，一早吸引不少青年朋友尋職卡位，現場也提供履歷健檢與職涯諮詢服務，主辦單位估計有超過 600人次參與，比起往年動輒千人，人數確實減了不少。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，台南就業中心與臺南大學合辦大型徵才活動今年已邁入第17年度，此次徵才活動有超過30家廠商參加，釋出2500多個工作機會，近4成職缺待遇30K起跳，另有超過2000個職缺不限經驗，提供畢業新鮮人應徵，今日包括台南大學校長黃宗顯、臺南市勞工局長王鑫基等人都出席為求職民眾加油打氣。

此次徵才包括光洋應用材料科技、崇越集團、安瀚視特、儒億科技、堤維西交通工業、璨揚企業、聯合再生能源、奇美食品、臺南紡織、大魯閣實業、臺糖長榮酒店(臺南)等不少知名企業參與，釋出職缺中有近1000個職缺薪水達3萬以上，三民輔考公司也開出月薪80K要找儲備幹部、Gogoro開出60K找維修工程師。

提供最多職缺的是五鮮級國際餐飲公司，開出超過400個職缺，該公司台南區店經理張雅婷表示，疫情雖使公司業績受到些許影響，不過，還是照原定計畫展店，近期還要再開7間直營店，希望將人力補足。

另外，台灣薄膜濺鍍靶材指標廠光洋應用材料科技人資部副理沈沛青說，因應國際半導體市場需求，目前公司訂單產能滿載，急需擴充人力，該公司工程師薪資平均都有4萬以上、技術員平均薪資也超過32K，今日吸引不少人投遞履歷。

(中時 )