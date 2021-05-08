中央流行疫情指揮中心今天宣布，華航機師群聚案再增2人確診，分別為華航機師（案1183）及他的妻子（案1184），案1183還曾於5日到富邦銀行內湖分行辦事，嚇得附近民眾不敢到該ATM領錢，當地湖濱里長陳尤雪憂心，中央應該說清楚該人是否為附近住戶，否則里辦公室難以預防，之後也會加強向里民宣導噴酒精、戴口罩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案1184足跡單純，初步掌握個案曾於5日中午11時到台北富邦銀行內湖分行，他呼籲曾出入相關場所的民眾，要展開自我健康監測，若於19日前出現發燒、上呼吸道及嗅味覺異常症狀的人，應儘速至醫院採檢。

附近居民聞訊後大吃一驚，憂心該處會成為感染區，也說會避開此處領錢、辦事，畢竟不知是否還有病毒殘留，未來將減少出門次數，非不得已出門時，也會多多噴灑酒精，但也有民眾老神在在，說內湖捷運站周邊很多領錢處，只要避開就好。

住在附近的張先生指出，希望別有太大的社區感染，但依照過去1年經驗，政府都會有效率的匡列出相關人士，不用太擔心。另名王小姐則說，不會因確診者造訪富邦而調整生活步調，會照著防疫規定，將口罩戴好戴滿、手部清潔不要忽略。

也有居民擔心銀行附近有湖光市場，不確定確診者是否有去過市場採買，市場處主秘高振翔表示，已在第一時間進行消毒，但不便為個案進行說明，相關疫情要請中央說明，環保局科長彭富科也說，雖無法透露消毒地點，但公布的地點周遭50公尺內，都一定會清消。

衛生局疾病管制科長余燦華也說，市府單位在掌握足跡的第一時間，都會針對附近環境做消毒，衛生局目前將配合中央疫調，了解個案接觸情形，看看是否有長時間接觸，但目前尚未有確切匡列人數，會持續調查。

(中時 )