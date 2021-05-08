屏東41歲林姓男子以偷竊維生，上月疑看中外銷的農產品有利可圖，跑到內埔鄉偏僻農田偷鳳梨，且一偷就是1000顆。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方經半個月循線追查後，終於近日逮獲林嫌，且還是在他到工地偷鋼筋時將他一網打盡， 訊後依加重竊盜罪嫌送辦，經檢方聲押後法院裁定收押。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方經半個月循線追查後，終於近日逮獲林嫌，且還是在他到工地偷鋼筋時將他一網打盡， 訊後依加重竊盜罪嫌送辦，經檢方聲押後法院裁定收押。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方經半個月循線追查後，終於近日逮獲林嫌，且還是在他到工地偷鋼筋時將他一網打盡， 訊後依加重竊盜罪嫌送辦，經檢方聲押後法院裁定收押。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東41歲林姓男子以偷竊維生，上月疑看中外銷的農產品有利可圖，跑到內埔鄉偏僻農田偷鳳梨，且一偷就是1000顆，鳳梨農氣炸報警求助，警方經半個月循線追查後，終於近日逮獲林嫌，且還是在他到工地偷鋼筋時將他一網打盡，訊後依加重竊盜罪嫌送辦，經檢方聲押後法院裁定收押。

警方調查，林嫌都開一台懸掛失竊車牌的小貨車，並晝伏夜出行駛鄉間小道難以追緝，直到歷經半個月的埋伏跟監後，終於鎖定人車動向，而在查緝期間也發現，林嫌幾乎以竊盜為業，從農產品到工地的鋼筋全部都偷。

警方蒐證完備後，立即向屏東地方法院聲請搜索票，並於6日19時許跟監林嫌，隨後發現他前往高雄市楠梓區竊盜建案工地的鋼條，且在得手後隨即開往潮州鎮資源回收場準備銷贓。

警方見機不可失，當場逮捕林嫌到案，並在車上起獲鋼條1批、作案工具等物，而初步清查，林嫌另涉多起車牌及民生物資竊案，訊後依竊盜、加重竊盜等罪嫌移送屏東地檢署，並經屏東地方法院收押。

內埔警分局長蔡耀順強調，將持續溯源追查贓物流向，並同時也將針對農品竊案的熱時、熱區縝密規畫成巡邏路線，並結合民力辦理社區巡守。他呼籲民眾可以自行加裝監視器、紅外線警報器或感應照明設備等，以避免成為宵小的目標。

(中時 )