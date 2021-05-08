漢翔航空也贈送最新的高教機模型給張小妹。（圖／取自張父臉書）

就讀台中嘉陽高中的張姓女學生，上個月30日上午在校門口過馬路時，遭煞車失靈的巨業165公車撞擊致死，由於女學生生前最大志願是進入漢翔航空，投身飛機修護，漢翔航空得知張小妹在校成績優異，考試都是全班第1名，為了完成張小妹的遺願，昨（7日）天送上編號「001」的榮譽識別證與制服。張爸爸隨後在臉書發文：「恭喜妳進入漢翔航空」、「爸爸感到光榮」等，讓人看後不禁鼻酸。

剛過完16歲的張小妹，因為平時熱愛飛機，就讀嘉高中便選擇飛機修護科，入學就畢業後能進入漢翔航空上班為目標。在怒力朝目標邁進下，張小妹常常考試都是全班第1，成了成績優異的女學霸，不料上個月30日上學途中，卻魂斷公車輪下，生前的夢想都成了遺願。

漢翔航空得知張小妹的最大願望是畢業後到該公司任職，漢翔航空工業副總經理黃淑媛，7日在立委何欣純等人陪同下，前往張小妹的靈前上香致意，黃淑媛並代表漢翔航空，致贈漢翔制服、榮譽識別證和最新的勇鷹高級教練機模型，幫年輕早逝的張小妹圓夢。

而張爸爸7日下午也在臉書簡短發文寫道：「恭喜妳進入漢翔航空，爸爸感到光榮」，短短15字透露對驟失愛的思念。

(中時新聞網)