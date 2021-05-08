第一屆桃園繡球花季繽紛登場。(呂筱蟬攝)

第一屆桃園繡球花季8日在台七桃花源休閒農業區登場，復興區是北台灣最大繡球花產區，桃園市政府將在地農場與觀光景點作串聯，整合超過20處農場與露營區，因屬戶外場地也較空曠，降低人潮群聚疑慮，歡迎遊客上山造訪欣賞繽紛美麗花卉。

市府副祕書長邱俊銘表示，桃園繡球花季結合復興區當季盛產桂竹筍、媽媽桃、高山茶、綠竹筍等優質農產品推廣，同時串聯主會場「枕頭山魅力商圈」及其後方的「枕頭山路」規畫主花區，全長2.2公里健行時間約50分鐘，遊客可採步行方式進入枕頭山路內農場，如祿客農莊、枕頭山5號農園、陽光休閒農莊、怡德休閒農莊等場域賞花或參加農事體驗。

農業局表示，活動主會場枕頭山魅力商圈，設有高3.5公尺、長11公尺的「尋覓美滿」裝置藝術，以多種顏色的繡球花，打造浪漫心型打卡熱點，大溪老茶廠則有「愛情隧道」，還有8處小型裝飾藝術，民眾可造訪打卡拍照集滿專屬桃園繡球花的紀念。

周邊各農場同時推出豐富的農事體驗，假日可體驗綠竹筍採收、繡球花飾品手作、原住民族文化體驗、媽媽桃採摘、多肉組盆與果凍製作，平日則有乾燥花鑰匙圈手作、環保袋植物槌染、植栽上板及果醋製作等活動。

(中時 )