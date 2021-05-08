【LIVE直播】32萬劑AZ疫苗效期內打不完？ 指揮中心最新說明｜2021.05.08

諾富特、華航事件擴大，今新增1名機師（案1183）、機師妻子（案1184）確診新冠肺炎。這名機師曾在28日與赴酒吧機師案1153進行模擬機訓練，但卻沒被要求居家隔離。對此，中央流行疫情指揮中心表示，這是因為當時研判案1153在29日開始才有傳染力，而模擬機訓練的時間點則是28日晚上9點至11點。

50多歲華航機師（案1183），4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，28日擔任教官，給案1153進行模擬機訓練，29日接種第1劑AZ疫苗，5月4日開始發病，今日確診新冠肺炎，但在案1153確診後，未被安排接受居家隔離。

對此，指揮官陳時中表示，這名個案（案1183）當時認定是在1153的可傳染期前1小時接觸的，當時有去check，他有做過疫調，因為有過檢驗陰性的報告，而列為觀察名單，沒有安排他居家隔離。

發言人莊人祥補充說明，28日的模擬器訓練共有4人在場，包含案1153、案1183以及1名學員和1名教官，因案1153是在5月1日發病，有傳染力期為4月29日和4月30日，而模擬器訓練日是在4月28日晚間9點至11點進行，未在傳染期內。因此，當時案1183等共3名教官及學員都列為自主健康監測，直到案1183確診後，其餘2人才被列為居家隔離者。

(中時 )