馬英九籲回到九二共識 蘇貞昌：習近平的九二共識是一國兩制 要併吞台灣

針對馬前總統呼籲，臺灣避戰應回到原汁原味「九二共識」，陸委會今（8）日回應，歷史已翻過一頁，無需再討論九二共識。臺灣社會應團結、共同抵禦中共威脅，不要給北京分化的機會；也請在野人士尊重臺灣民意，一再倡議只會造成臺灣內部無謂紛擾。

陸委會特別表達三點立場稱，中共不放棄對臺動武，是臺海及區域不安的最關鍵因素。政府持續強化自我防衛，捍衛國家主權及民主自由的政策立場一貫，致力維謢臺海和平負責任的做法，已獲得國際社會肯定及臺灣民意的支持。

陸委會指出，馬前總統倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵；「習五條」提出「一國兩制臺灣方案」後，「九二共識」更被定調為「一個中國原則」及追求統一的「九二共識」，也等同將「一個中國原則」、「一國兩制」加諸臺灣之上。政府當時已予嚴正駁斥，2020年臺灣總統大選結果更彰顯臺灣民意堅拒「一國兩制」，也否定了讓臺灣自陷困境的「九二共識」；歷史已經翻過一頁，我們認為已無須再討論「九二共識」的相關問題。

陸委會強調，推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，對話往來更必須對等尊嚴，這是臺灣人民授權政府與對岸互動的基本原則。臺灣社會應團結一心、共同抵禦中共威脅，不要給予北京分化的機會；也請在野人士尊重臺灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成臺灣內部無謂紛擾。更呼籲北京當局具體回應國際社會關切，調整脅迫性的主張與行徑，才有助兩岸良性互動發展。

蔡執政對陸出口依賴創新高 馬英九酸：傾中賣台程度遠超過我

(中時 )