國民黨台中市黨部8日舉辦「MA MA 我愛您 愛MA大聲說」活動，由財團法人台中縣文化基金會、台中市文化基金會、台中市私立山海屯博愛社會福利慈善事業基金會、台中市私立博愛基金會共同主辦，傳達為人子女者，應當即時行孝、大聲表達對媽媽的尊敬與愛意。
活動由黨部行銷總監黃子豪主持，首先由台中市閃亮樂團精彩演出作為開場，接下來安排有鯨魚媽媽說故事、折造型氣球、畫媽媽的臉等一連串親子節目活動，讓參與的成員歡樂不斷、笑果十足。
主辦單位舉辦親子闖關活動，藉由小手按摩、分貝傳情、愛的印記、爸爸愛媽媽等趣味活動，成功讓孩子表達對父母的愛意。台中市黨部主委林敏霖並頒發「最佳媽媽」獎狀、分送康乃馨及伴手禮。
林敏霖表示，5月是溫馨之月，是感恩之月，選在5月舉辦母親節活動，就是為感恩每一位為家庭付出的媽媽，因為媽媽的默默付出，才讓爸爸和孩子無後顧之憂。
未來將持續推廣即時行孝、大聲表達愛媽媽的行動精神。主辦單位表達對市府團隊防疫管控的肯定，大家還可以相聚歡慶母親節活動。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。