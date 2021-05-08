國民黨台中市黨部主委林敏霖（中）感謝台中市府團隊防疫管控，大家可以相聚歡慶母親節活動。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部8日舉辦「MA MA 我愛您 愛MA大聲說」活動，由財團法人台中縣文化基金會、台中市文化基金會、台中市私立山海屯博愛社會福利慈善事業基金會、台中市私立博愛基金會共同主辦，傳達為人子女者，應當即時行孝、大聲表達對媽媽的尊敬與愛意。

活動由黨部行銷總監黃子豪主持，首先由台中市閃亮樂團精彩演出作為開場，接下來安排有鯨魚媽媽說故事、折造型氣球、畫媽媽的臉等一連串親子節目活動，讓參與的成員歡樂不斷、笑果十足。

主辦單位舉辦親子闖關活動，藉由小手按摩、分貝傳情、愛的印記、爸爸愛媽媽等趣味活動，成功讓孩子表達對父母的愛意。台中市黨部主委林敏霖並頒發「最佳媽媽」獎狀、分送康乃馨及伴手禮。

林敏霖表示，5月是溫馨之月，是感恩之月，選在5月舉辦母親節活動，就是為感恩每一位為家庭付出的媽媽，因為媽媽的默默付出，才讓爸爸和孩子無後顧之憂。

未來將持續推廣即時行孝、大聲表達愛媽媽的行動精神。主辦單位表達對市府團隊防疫管控的肯定，大家還可以相聚歡慶母親節活動。

(中時 )