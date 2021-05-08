蔡執政對陸出口依賴創新高 馬英九酸：傾中賣台程度遠超過我

前總統馬英九稱台灣經濟更加依賴中國大陸，經濟部8日發新聞稿反擊，台灣對中出口成長，主要是半導體出口成長帶動，中國考量貿易戰風險，大量進口囤貨，顯非台灣依賴中國加重。此外，台商對中投資件數與金額也從2010年後，投資件數、金額與占我國投資總額比例皆大降。表示我國對中國依賴降低。馬前總統僅看數字表面的解讀，凸顯其對台灣產業結構變化的生疏。

經濟部說，台灣對中國的出口占比成長，若細究數據內容，就會發現在積體電路出口是最大主力。以今年1到3月為例，我國對中國的出口中，近半數為積體電路，成長率為33％，幾乎與整體成長率相同。此外，中國在2021年第一季的積體電路進口金額，較前年同期成長20.9％，在全球國ICT支出同期成長率約為10％到13％的情況下，進口狀況顯高於全球情勢。

經部強調，帶動台灣對中出口成長的主因，是因為中國考量貿易戰風險，大量進口我國晶片。在全世界都依賴台灣晶片的情況下，實在不解馬前總統怎會把台灣半導體的關鍵程度，解讀為我國對中國依賴更深。

經濟部表示，進一步解讀外銷訂單與出口的暢旺程度，以及出口的細項，包括半導體占大宗、資通訊產品、化學品也都是成長主力，表示台灣主要是出口關鍵零組件到中國，且不少出口給自己的台商，再組裝後行銷至歐美與世界各國。

經濟部指出，從2010年後，台商對中國的投資件數、金額與整體占我國對外投資總和的比例，也顯著下滑。2010年時台商對中國投資件數已由914件、146億美元，下降到2020年的475件、59億美元。占我國對外投資的比重，更是由2010年的83.81％，一路下降到2020年的33.35％。另一方面，參與投資台灣三大方案的成果，已有871件、總額達到台幣一兆兩千億元，顯見台灣產業以台灣為關鍵生產基地，持續降低對中依賴，已成不可逆趨勢。

經濟部表示，近年我國對外出口屢創新高，除了對中國外，對美國出口的金額，也從2016年的 335.2 億美元增加到 2020 年的 505.5 億美元，成長超過50％。對日本出口金額也由 2016 年的 195.5 億美元提高至 2020 年的 234 億美元。今年4月，我對東協、日本出口都創新高，分別為25.3億及57.7億美元，顯見台灣完整的產業鏈，是我國最珍貴的資產，不應單純以「依賴中國」的政治語言，輕蔑台灣產業的努力。

【LIVE直播】馬英九出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會

(工商 )