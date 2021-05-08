英國《經濟學人》雜誌稱「台灣是地球上最危險的地方」，各國學者專家也紛紛點出中共武力犯台的時間點。對此，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲判斷，現階段共軍想大舉犯台的話，基本上達不到速戰速決的要求；不過若中共感到政治上的絕望，很有可能不顧一切犯台。

揭仲指出，中共對台作戰的目的是要對分裂勢力骨幹進行直接軍事打擊，由於犯台作戰勢必會付出巨大成本，一旦展開行動必定要達成目標。中共也承認對台作戰會受到國際政治與外交鬥爭制約，為了避免強敵軍事干預與可能引起的連鎖反應，必須速戰速決，在最短時間內瓦解國軍「有組織的抵抗」。

揭仲進一步指出，武力犯台只是中共應付台灣問題的最後手段，而中國最大的國家目標是在2049成為世界一流強國，在這過程當中一直強調不要在周邊發生戰爭，不然國家目標勢必會推遲好幾年。「我大膽認為，現階段共軍想大舉犯台的話，基本上達不到速戰速決的要求。」

針對學者示警2027解放軍建軍百年將會是武力犯台的時機點，揭仲認為，2035才是共軍現代化目標設定的目標，2027只能算是這個目標的期中管制點。然而，鑑於共軍從2025戰力明顯上升，且美軍舊有裝備裁減、新興裝備尚未大量部署，美中戰力落差將會出現短暫縮減，因此2027才會被視為危險的時間點。

揭仲強調，中共武力犯台是政治決策，往好處想，當解放軍戰力夠的時候還會考量其他因素，可是當中共對政治形式絕望的時候，也不會管戰力夠不夠、能否速戰速決的目標，中共非打不可。

至於政治絕望的定義是什麼？揭仲說，幾年前我們還可以說不追求法理台獨就沒事，但是中國大陸現在緊盯著我們，對情況的詮釋權在中國大陸手上，中共內心的小宇宙不停打轉，絕望的條件已經難以表列，而兩岸又沒辦法溝通，台灣確實仍處在高風險。

(中時 )