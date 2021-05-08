2021.5.8 運動在南科 戴資穎羽球友誼賽

南科最佳「戴」言人戴資穎，連續4年「運動在南科」！這位世界球后今天向南科人提出號召令，集合南科人在鷹萬健康生活館一起動出精彩，還和南科盃冠亞軍得主打友誼賽，群創光電張婕、台積電黃鶉亦獲得與球后較勁的寶貴機會。

科技部南科管理局透過球賽、夜跑及健走等系列活動，持續與園區廠商共同促進員工的身心健康。今日活動開場由統一獅啦啦隊帶領南科人活力又動感十足的暖身，南法馬拉松好手吉雷米也前來與健走民眾鳴槍起走，除了台達電子、康寧、漢微科、群創、台積電等公司大力號召逾千名同仁及眷屬走起來，南茂、群創、生展生技等公司及南科考古館更在健走沿途設置中繼站，準備運動飲料、小點心等補給品，為健走民眾加油打氣。

戴資穎參加運動在南科活動。（南科管理局提供）

南科管理局局長蘇振綱表示，南科致力打造一個健康、安全、友善的職場環境，目前園區正值快速成長期，在疫情衝擊下，更需要重視自己的健康及家庭，謝謝世界球后小戴連續代言，希望世界的南科未來能更發光發熱。台南市長黃偉哲也期許小戴能繼續留在世界球后。

小戴原本要在本月下旬出征，尋求馬來西亞公開賽女單4連霸，不過因為疫情嚴峻，世界羽聯（BWF）於7日宣布賽事延期，確定本站不列入東京奧運積分計算，何時比賽則尚未敲定。包括戴資穎在內的多位台將，最快要到6月1日開打的新加坡公開賽才能重返國際賽。

(中時 )