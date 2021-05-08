本（5）月10日，也是農曆3月29日的晚間10時，彰化縣大村鄉黃厝村山腳路將舉行送煞儀式，據黃厝村村長黃朝啟透露，由於村內有2位村民10多天內接連輕生離世，為保全村祥和及民眾平安，故決定舉辦。

至於送煞路線，則是從喪家出發，接著東美路左轉，再經由美港路左轉中山路、右轉員林大道、員埔路、左轉上76東西向快速道路，最後抵達鹿港海邊。

由於在彰化當地人心中，送煞是一件非常嚴肅的儀式，大致作法是規劃一條路線，將輕生死者的冤魂送出海，以免亡靈怨氣不消散，留在世間徘徊，成為地縛靈「抓交替」。

寧可信其有、不可信其無，過去臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」也曾有網友分享，有鐵齒民眾把送煞當熱鬧看後離奇身亡的案例，引發網友熱議，許多當地人因此直言「這個千萬不要不信邪」、「要避開，盡量在家不要出門，也不要偷看」，而村長黃朝啟嘢特別強調，沿路除超商外，一般店家晚上10時過後都已公告畢店，如非必要，民眾當時千萬不要在外逗留，以防沖煞，造成不便也請民眾多多見諒。

(中時新聞網)