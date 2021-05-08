日本火腿隊今天繼續在主場迎戰樂天金鷲，「台灣大王」王柏融打擊狀況持續回溫，連2打席棒打「神之子」田中將大，總計4打數2支二壘安打、貢獻1打點，終場火腿以4比1勝出，收下復賽後2連勝。

日前火腿陣中傳出13名隊職員確診新冠肺炎的消息，導致多場比賽被迫延賽，昨天復賽首戰以6比1擊敗樂天，今天繼續在主場迎戰樂天，王柏融擔任先發左外野手、打第5棒，這也是他生涯首度面對田中將大。

開賽火腿隊就展開攻勢，杉谷拳士右外野安打上壘，近藤健介再補上中外野二壘安打助隊先馳得點，2出局後王柏融敲出直擊全壘打牆上的二壘安打，本季打點開張，火腿取得2比0領先。

4局下火腿攻勢再起，中田翔先敲出左外野安打，王柏融再補上二壘安打，火腿攻佔一、三壘，萬波中正獲得四壞球保送形成滿壘，宇佐見真吾敲出右外野安打助隊再添1分。

王柏融此役4打數2安打，這2安都是從田中將大手中揮出長打，打擊率也從4成上升至4成29；田中將大此役先發7局被敲8支安打，其中包含茂木榮五郎的陽春炮，另投出5次三振、1四壞球，失4分吞下本季第2敗。

(中時 )