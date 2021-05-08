台北市8日啟用新建置的YouBike 2.0站點，並規畫將2代站點從現行263個提升到1200個，YouBike2.0採輕樁式設計提升設站彈性，讓站點更廣泛、更密集。（張鎧乙攝）

台北市8日啟用新建置的YouBike 2.0站點，並規畫將2代站點從現行263個提升到1200個，考量YouBike2.0與1.0既有設備互不相容，交通局已加速將舊有設備汰換升級為2.0，讓影響降至最低。（張鎧乙攝）

台北市公共自行車升級版Youbike2.0今早正式營運，全市共有263站點可供民眾靠卡騎乘，借車前須下載Youbike2.0專屬APP，查詢站點與綁定掃碼支付。由於1.0、2.0車柱系統不相容，交通局提醒，2.0車體為白色車款，採1柱1車，民眾還車前須確認再三，也說未來將以每周2日的速度啟用新站，預計在年底達750站。

交通局8日上午在士林區美崙公園舉行YouBike2.0正式營運記者會，除在台大公館地區試辦的103站以外，今日也新啟用160個租借站。市長柯文哲說，YouBike在2020年被租借超過3000萬次，每天都有8.2萬人在騎乘，儼然成為城市風貌的一部。

柯指出，過去常有里長要他廣設站點，但YouBike1.0車柱要吃電，但台電不歸北市府，要拜託台電必須「求爺爺告奶奶」。現在升級成2.0後，只要裝電池移到在車頭就好，也因2.0面積小好設站，可以快速增加覆蓋面積，能從從400站變成1200站。

但柯文哲認為，YouBike1.0升級成2.0這段時間，必須採取閃電戰，不然老百姓會搞混，要在最短時間快速轉換，他會發現2.0租借站施工時不會太吵，他寧可加價把設點速度加快，還找來台大數學系研究，看看如何分區設站，要讓微笑單車更普及、更方便。

不過，由於微笑帶車兩代系統並不相容，去年試辦2.0時，不少人騎出示範區後發現無法還車而跳腳，微笑單車公司發言人劉麗珠坦言，這的確是最大問題，如今北市要廣泛布站，原1.0站也會布設2.0車柱，交通局也說，目前1.0站點都還在，明年才會逐步取消，屆時將完全改為2.0。

交通局提醒，1.0和2.0皆有專屬停車柱，個別租賃站資訊可至微笑單車官網、或2者專屬的APP上查詢，還車時也要認明2.0為白色車款、1柱1車，1.0則為橘色車款、1柱2車。新一代2.0的坐墊桿也較先前好調整，還有靠卡技術突破，臨停鎖車時也不必再帶鑰匙。

(中時 )