鍾瑶（中）參加四位北一女中學生創立的菸蒂環保組織「菸沒綠洲」講座。經紀人提供

「菸沒綠洲」講座。經紀人提供

鍾瑶致力於環保議題，更開始吃環保素。經紀人提供

長期致力推動環保議題的鍾瑶，日前參加由四位北一女中學生所創立的菸蒂環保組織「菸沒綠洲」所舉辦《18歲的島與夢》講座，分享推廣菸蒂議題的行動故事，鼓勵高中生為環境議題行動。

緣起於長期關注環保的四位女孩陳尹萱、黃品恩、梁芝、羅雋甯，自去年三月淨灘活動後，發現菸蒂的數量竟遠遠超過預計撿拾的海洋廢棄物，因此創立「菸沒綠洲」，號召300位來自全台的高中生一起在西門町淨街撿菸蒂，也透過環島撿菸蒂的熱血壯遊向大眾倡議理念，此外亦自行設計環保菸盒、希望解決菸蒂問題。

第一次接觸「菸沒綠洲」環保團體， 鍾瑶分享：「他們是個年輕、但力量非常強大的團體。即便我都已經關注環保議題七年，卻仍感受自己沒有像他們目標那麼遠大。」她笑稱年紀與高中生已差一個世代，回顧當年的大環境也不如現在這麼多關注環保的議題。

「她們為環境、為自己的生存權發聲。這也鼓勵我，希望可以更不遺餘力地為他們、為環境多做些什麼。」鍾瑶讚許這群年輕人，邀請講座的內容非常專業，也勾起她對這團體的好奇，讓她覺得自己非去不可，「面對這樣新的團體與理念，我也想了解年輕的孩子們想要為地球做些什麼？這讓我覺得想更認識團體、更有義務參與，想為這些熱血的年輕人做些什麼。」

對環保議題標準「嚴厲」的鍾瑶，長期力行減塑、捨棄一次性使用的包裝，淨灘、淨海，最近更開始吃環保素，「即便很多人知道環保是很首要的工作，但真正能長期執行的人並不多。有些會跟風幾次活動、也可能不持久或放棄，但我想要達到更多推廣效果。」除了接受環保團體的邀請並一起努力身體力行外，也常與粉絲分享自己在生活中環保地球的小方法。

鍾瑶笑說自己「每年生日願望愈來愈大」，開始有點擔心達不到。 最近忙拍戲的她，暑期將有新作推出。她平常非常喜歡運動、打球，每周固定健身2至3次，在家也會做些簡單瑜伽運動，常趁休假走進山林，但也笑說：「如果在拍戲期間就不可能去潛水.....因為會曬黑、怕被經紀人罵。」

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )