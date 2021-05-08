活動現場有多項互動式攤位，吸引小朋友實際操作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為歡慶母親節，北市消防局第二救災救護大隊、第三救災救護大隊分別與信義區景勤里辦公處、中山區朱園里辦公處，8日下午舉辦母親節暨社區防災宣導活動，希望民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

根據消防局近幾年火災資料統計，建築物火災以集合住宅發生率最高，往往是煮食不慎或電器使用不當導致火災發生。夏季來臨，用電量將達高峰，消防局藉由宣導活動，希望提升民眾防災意識，學習緊急應變技能。

現場活動攤位有救心巴士（CPR）操作體驗、地震車、宣導車，另有震確知識、住警器立大功、用電安全、溺境求生、煙霧體驗屋、「避難逃生模擬屋」展示等，透過消防人員零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。

消防局呼籲：用火用電安全應注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

(中時 )