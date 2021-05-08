台中市勞工局8日針對移工經常聚集的東協廣場，加強走動式防疫宣導，呼籲移工戴口罩、勤洗手、避免群聚。（林欣儀攝）

台中市勞工局以不同國家語言、加強走動式宣導移工防疫觀念。（勞工局提供／林欣儀台中傳真）

台中市勞工局長張大春（右）率領勞工局人員，到東協廣場宣導移工防疫觀念。（勞工局提供／林欣儀台中傳真）

新冠肺炎在北部出現群聚感染，為防範於未然，台中市勞工局持續針對台中公園、東協廣場及火車站等，外籍移工經常聚集處加強走動式宣導，局長張大春表示，全市移工人數超過10萬名，透過宣導，呼籲他們常戴口罩、勤洗手，讓防疫工作不鬆懈。

手持寫有越南、印尼、泰國及英文等不同語言的宣導看板，張大春率領勞工局人員在東協廣場周邊，持續向來此購物、聚會的外籍移工宣導防疫觀念，他說，台中市移工人數將近11萬、為全台第二多，僅次於桃園，透過持續性的宣導，提醒移工保持社交距離、減少不必要聚會。

張大春強調，每逢假日，包括鄰近的南投、彰化或苗栗等縣市的移工也會到台中消費，勞工局利用此機會宣導，同時在車站、公園等處張貼各種國籍語言的海報，呼籲移工戴口罩、勤洗手且避免群聚，在疫情嚴峻的時期，大家一起努力。

勞工局指出，台中市的移工以越南、印尼兩國最多，他們經常利用假日時間聚會，也使得台中公園、東協廣場周邊每逢假日總有大量移工聚集，勞工局去年開始持續以4國語言、走動式宣導防疫觀念，近來移工大量聚集的情況減少許多，顯示宣導確有成效，未來將持續。

印尼籍的「阿翡」來台灣工作已6年，她說，在政府持續宣導、工廠老闆的交代下，都有確實做到勤洗手、戴口罩，覺得台灣防疫做得很好，不會害怕。

勞工局也特別呼籲，民眾進入醫療照護、公共運輸或教育學習、觀展觀賽、宗教祭祀或洽公機關等場所，都應戴口罩，持續保持防疫好習慣；若身體出現不適情況，則可撥打1922防疫專線、1955勞工諮詢專線。

(中時 )